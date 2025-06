Briatore | Mio padre mi bocciò in quinta elementare per dare il buon esempio A Falco paghetta di 500 euro l’importante è che vada bene a scuola

Flavio Briatore svela un lato inedito della sua infanzia: la bocciatura in quinta elementare, scelta del padre per insegnargli il valore dell'impegno. Un gesto che oggi rimbomba con forza, mentre il suo giovane figlio Falco riceve una generosa paghetta di 500 euro. Dietro a queste storie si cela un'importante riflessione sul valore educativo e sull'equilibrio nelle relazioni familiari, in un’epoca in cui il successo sembra viaggiare a ritmi frenetici.

Ricordi d'infanzia, con i due genitori maestri, per l'imprenditore Flavio Briatore in una lunga intervista al Corriere della Sera. Spazio anche al figlio Falco, al lavoro e al successo. E poi una riflessione sul tempo che scorre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

