Briatore | L' Italia non mi merita A mio figlio 500 euro di paghetta Schumi? Mai andato a trovarlo

Flavio Briatore non ha peli sulla lingua: "L'Italia non mi merita". Parole che risuonano nel contesto di un Paese in cerca di riconoscimenti e successi, proprio mentre il motorsport vive un boom di interesse. Con una paghetta di 500 euro per suo figlio e la frustrazione per Schumacher mai visto, Briatore mette in luce il valore della determinazione. E se davvero avesse due Verstappen? Il futuro della Formula 1 è più emozionante che mai!

Il team principal di Alpine al Corriere della Sera: "Se riesci a vincere 7 Mondiali in Formula 1 vuol dire che sei proprio bravo. Vorrei due Verstappen, perché ho due macchine. Grazie a Luciano Benetton, senza di lui avrei fatto altro".

Flavio Briatore lancia una provocazione che risuona nel cuore di molti giovani italiani: "Questo Paese non mi merita!" La sua frustrazione si intreccia con il crescente malcontento generazionale, in un'Italia che fatica a offrire opportunità .

Si legge su msn.com: Un’infanzia tra i banchi di scuola di mamma e papà, un’intraprendenza precoce da piccolo bookmaker e una carriera che, tra successi e cadute, lo ha portato ai vertici della Formula 1 e della ristorazi ...

Lo riporta msn.com: Cresciuto in una famiglia di insegnati in un paese così piccolo, che mamma e papà sono stati i suoi maestri alle elementari. «E mio padre in quinta mi boccio», ...

Scrive corriere.it: Il manager: «Schumi? Non sono mai andato a trovarlo, voglio ricordarlo com'era. Oggi guido solo in Kenya». L'amore: «Elisabetta Gregoraci è stata l'amore più grande, ma io e lei non saremo più una cop ...