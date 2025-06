Briatore | Elisabetta Gregoraci è stata l' amore più grande Mio figlio? Difficile non viziarlo E svela la paghetta di Falco

Flavio Briatore si racconta e svela dettagli inediti della sua vita, dall'amore per Elisabetta Gregoraci al difficile compito di educare il figlio Falco. La paghetta che ha scelto per lui? Un tema attuale che riflette le sfide moderne nell'educazione e nel dare ai figli un giusto senso del valore delle cose. Tra ricordi di famiglia e la nostalgia di Schumacher, Briatore offre uno spaccato affascinante della sua esistenza. Scopri di più!

Dall'infanzia passata a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, al rapporto con i genitori che furono suoi maestri di scuola; dalla scelta di trasferire la residenza a Montecarlo al ricordo di Schumacher (che non è mai andato a trovare perché "preferisco ricordarlo sorridente piuttosto che. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Briatore: "Elisabetta Gregoraci è stata l'amore più grande. Mio figlio? Difficile non viziarlo". E svela la paghetta di Falco

Elisabetta Gregoraci a La volta buona, la rivelazione di Gigi e Ross: "Tornerà con Briatore"

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo la separazione del 2017, continuano a suscitare scalpore.

