Brescia da impazzire | vince anche gara-2 a Trapani e vede la finale a un passo

Brescia è inarrestabile! Dopo la vittoria in Gara 2 a Trapani, il sogno finale è sempre più vicino. Con Della Valle in forma smagliante e 19 punti all'attivo, il clima è di grande attesa per Gara 3. Mercoledì, il palazzetto lombardo esploderà di entusiasmo, in un contesto dove la squadra sta dimostrando che il duro lavoro e la determinazione portano sempre a grandi risultati. Non perdere questa emozionante sfida!

Finisce 77-85, miglior realizzatore Della Valle con 19 punti. Ora gara-3 mercoledì sera in casa della squadra lombarda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brescia da impazzire: vince anche gara-2 a Trapani e vede la finale a un passo

