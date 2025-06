Bremer scalpita! Il difensore della Juve tornerà ad allenarsi già alla ripresa? C’è un aggiornamento importante in vista del Mondiale per Club

Gleison Bremer è pronto a tornare in campo e alimenta l'entusiasmo dei tifosi bianconeri. Con il Mondiale per Club all'orizzonte, la Juve potrebbe riavere uno dei suoi pilastri difensivi. Questo rientro non solo rinforza la squadra, ma si inserisce nel trend di squadre italiane pronte a puntare su talenti locali per competere ai massimi livelli. La determinazione di Bremer è un chiaro segnale: nulla può fermare chi ama il calcio!

Bremer scalpita per rientrare dall'infortunio il prima possibile: gli aggiornamenti in vista del Mondiale per Club. Il difensore della Juve Gleison Bremer scalpita per tornare il pima possibile dall'infortunio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il bianconero si sta allenando già da qualche settimana sul campo ma a parte. Adesso compierà un passo importante iniziando ad allenarsi in gruppo dopo ben 8 mesi dall'infortunio al ginocchio. Il centrale volerà in America per il Mondiale per Club ma non giocherà. Nessuno vuole sforzare e rischiare una ricaduta.

