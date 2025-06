Bremer continua ad avvicinare il suo rientro in campo | l’ultimo contenuto social che lo ritrae manda in estati tutti i tifosi bianconeri! – FOTO

Gleison Bremer sta per tornare e l'attesa cresce tra i tifosi bianconeri! L'ultimo post sui social ha scatenato entusiasmo, dimostrando quanto il suo rientro possa influenzare le sorti della squadra. In un campionato competitivo come la Serie A, il ritorno di un pilastro difensivo è cruciale. I supporter sono pronti a riabbracciarlo: la Juve ha bisogno di energia e determinazione! Sarà lui il jolly per rilanciare le ambizioni bianconere?

Bremer è sempre più vicino al rientro in campo! L’ultimo scatto pubblicato sui proprio profili social manda in visibilio tutti i tifosi della Juve. Gleison Bremer vede sempre più da vicino il suo rientro in campo. L’ultimo aggiornamento che approssima il difensore brasiliano della Juve al terreno di gioco arriva su Instagram attraverso uno scatto pubblicato nelle storie. Come si può ben notare dalla foto, il numero 3 ha reso noto un selfie che lo ritrae in piedi in tenuta ginnica. Questo scatto ha mandato in estasi il popolo bianconero, che attende il ritorno in campo del suo baluardo arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer continua ad avvicinare il suo rientro in campo: l’ultimo contenuto social che lo ritrae manda in estati tutti i tifosi bianconeri! – FOTO

Bremer scandisce il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo | l'ultima storia lo ritrae in palestra mentre si allena! Tifosi bianconeri sempre più gasati – FOTO.

