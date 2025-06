Bra-Livorno 1-4 le pagelle degli amaranto

Il Livorno riscrive la storia con un trionfo schiacciante sul Bra, conquistando la finale della serie D! Con un 4-1 che fa sognare, i ragazzi di mister Indiani dimostrano grinta e talento. In un panorama calcistico dove le sorprese sono all'ordine del giorno, l'amaranto si pongono come una delle squadre più temibili. Ecco le pagelle di una giornata da ricordare: Ciobanu, un muro da 8! Scopri gli altri top player...

Bra (Cuneo), 1 giugno 2025 – Gli amaranto travolgono per 4-1 i padroni di casa del Bra e accedono con decisione alla finalissima della corsa scudetto di serie D. Una prestazione da incorniciare quella messa in campo quest'oggi all'Attilio Bravi dai ragazzi di mister Indiani, ecco le nostre pagelle: Ciobanu: 8 Partire titolari in una semifinale dopo tante partite in panchina non è facile ma lui si fa trovare pronto e difende con degli ottimi interventi la porta amaranto, fondamentale in occasione del rigore, dal dischetto non lo supera nessuno. Fancelli: 7.5 Mette in campo una grande prestazione, attento sia in difesa, dove effettua delle chiusure importanti, che in attacco servendo l’assist per il 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bra-Livorno 1-4, le pagelle degli amaranto

