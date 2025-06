Bra-Livorno 1-4 è finale per gli amaranto

Il Livorno brilla e conquista la finale della poule scudetto con un sorprendente 1-4 contro il Bra! Gli amaranto, con un approccio grintoso e determinato, hanno mostrato una straordinaria solidità che li proietta tra le squadre più temibili del panorama calcistico. Questo risultato non è solo una vittoria, ma un segnale forte per chiunque sogni il grande calcio: la passione e il talento possono trasformare ogni sfida in trionfo.

Bra (Cuneo), 1 giugno 2025 – Il Livorno conquista la finale della poule scudetto mettendo in campo una prestazione indimenticabile contro i piemontesi del Bra che si sono dovuti arrendere sul risultato di 1-4. Gli amaranto hanno approcciato con grinta la sfida contro i piemontesi procurandosi già a partire dai primi minuti diverse occasioni per il vantaggio, la prima al quinto minuto con una bella punizione di Dionisi che sfiora il palo uscendo di poco. Al 13esimo minuto arriva una nuova occasione per gli amaranto sempre con Dionisi che dopo il palo colpito dai compagni non riesce a ribadire in porta sul rimpallo.

