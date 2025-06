Boom di multe nelle città italiane | incassati quasi 650 milioni di euro

Italiani sempre più multati: nel 2023, le sanzioni stradali hanno fruttato quasi 650 milioni di euro, con un incremento dell'11,3%! Milano e Roma svettano nella classifica delle multe, ma è Firenze a far segnare il conto più alto per abitante. Un trend che riflette l'attenzione crescente verso la sicurezza stradale, ma anche un potenziale punto di contatto su cui i comuni potrebbero investire per migliorare la vivibilità urbana. Come reagiranno i cittadini?

Crescono gli introiti da sanzioni stradali: +11,3% rispetto al 2023. Milano e Roma i Comuni che vessano di più, ma Firenze il conto più salato per ogni cittadino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Boom di multe nelle città italiane: incassati quasi 650 milioni di euro

Altre letture consigliate

Pirateria digitale, boom di multe: identificati 2.000 utenti abusivi

La lotta contro la pirateria digitale sta subendo una svolta decisiva, con 2.000 utenti abusivi identificati e sanzionati.

