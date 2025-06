Boom di affitti brevi sul lago ma nelle valli non decollano

Il fenomeno degli affitti brevi sul lago sta vivendo un vero e proprio boom, con Lovere in cima alla classifica. Mentre le località lacustri attraggono turisti a suon di prenotazioni, le valli faticano a decollare, evidenziando un divario nelle preferenze degli ospiti. Questo scenario offre una spinta per ripensare l’offerta turistica montana, puntando su esperienze uniche e sostenibili. Come possono le valli reinventarsi per attrarre visitatori?

I DATI DI AIRBNB. Dopo la cittĂ di Bergamo, Lovere in testa con oltre cento alloggi. In montagna solo Castione, Clusone e Foppolo con un discreto numero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Boom di affitti brevi sul lago, ma nelle valli non decollano

Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sarà boom di affitti brevi: giro d’affari da 154 milioni di euro

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 promettono di essere un evento storico, con un entusiasmo che si tradurrà in un boom di affitti brevi e un giro d’affari stimato di 154 milioni di euro.

