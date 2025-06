Boom di adolescenti fumatori L’Asst attiva un servizio | tutelatevi

È allarmante vedere un aumento tra gli adolescenti fumatori, con il 24% della popolazione adulta già coinvolta. L'ASST attiva un servizio di supporto: "Tutelatevi" è il nostro invito a proteggere la salute. Questo trend non è solo una questione individuale, ma segna una battaglia collettiva contro le dipendenze. Ricorda, ogni sigaretta può costarti più della tua salute. È ora di agire!

Il fumo causa circa l’85% - 90% dei casi di tumore al polmone, oltre ad aumentare il rischio di sviluppo di tumori del cavo orale, della gola, del pancreas, del colon, della vescica, del rene, dell’esofago, del seno e di alcune leucemie. Eppure in Italia fuma il 24% della popolazione adulta, con una prevalenza di donne. Il dato più preoccupante, però, è la diffusione del fumo tra gli adolescenti. Fuma il 30,2% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni e il 62.4% di loro è dedita al policonsumo: sigaretta tradizionale, sigaretta rollata, sigaretta a tabacco riscaldato e sigaretta elettronica. Tra gli adolescenti il policonsumo è raddoppiato in un solo anno, passando dal 38. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boom di adolescenti fumatori. L’Asst attiva un servizio: tutelatevi

Cerca Video su questo argomento: Boom Adolescenti Fumatori Asst Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Boom di adolescenti fumatori. L’Asst attiva un servizio: tutelatevi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Adolescenti fumatori: si abbassa l’età della prima sigaretta

Come scrive bimbisaniebelli.it: È in aumento il numero degli adolescenti fumatori in Italia: ben uno su 10 sotto i 18 anni fuma abitualmente e almeno la metà ha fumato o fuma occasionalmente. Inoltre, più della metà dei fumatori, fa ...

Boom di fumatori post pandemia: sigaretta elettronica e tradizionale convivono

Si legge su today.it: Una percentuale tanto alta non si registrava dal 2006. I fumatori erano il 22% nel 2019, ultimo anno di rilevazione prima della pandemia Covid. A fotografare la situazione è l'Istituto superiore di ...

Giornata mondiale «No tabacco»: boom di fumatori giovani in Italia, al Nord si consumano più sigarette elettroniche. La classifica dei Paesi

Riporta msn.com: «Negli ultimi 15 anni la percentuale di fumatori si è ridotta, ma troppo lentamente. Erano il 30% nel 2008, adesso si attestano al 24% - evidenzia il presidente dell'Iss Rocco Bellantone ...