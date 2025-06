Boom dell’Intelligenza Artificiale in Italia | 13 milioni di utenti ChatGPT domina la scena

L’intelligenza artificiale sta vivendo un autentico boom in Italia, con 13 milioni di italiani che ogni mese si avvalgono di ChatGPT e altri servizi simili. Questo fenomeno non solo segna un cambio di passo nell’uso della tecnologia, ma riflette anche una crescente curiosità verso l'innovazione. Interessante notare come i più giovani siano i protagonisti di questa rivoluzione digitale: chi sa sfruttare il potere dell'AI avrà un vantaggio competitivo straordinario!

L’Intelligenza Artificiale in Italia è ormai una realtà consolidata: secondo i dati diffusi da Comscore, sono 13 milioni gli italiani che ogni mese utilizzano servizi basati su AI, pari al 28% della popolazione online. La rilevazione, effettuata tramite la piattaforma MyMetrix, evidenzia un coinvolgimento massiccio soprattutto tra gli utenti più giovani. A trainare il fenomeno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

