Bonus giovani 2025 arrivate finalmente le istruzioni dell’Inps Guida all’incentivo

Il Bonus Giovani del 2025 è finalmente realtà! L'INPS ha pubblicato le istruzioni per sfruttare questo incentivo destinato all'assunzione di giovani disoccupati. In un momento in cui il mercato del lavoro è in continua evoluzione, questa misura rappresenta un'opportunità imperdibile per aziende e giovani. Scopri come navigare tra i dettagli della circolare e fai la differenza nel futuro professionale di tanti talenti. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Roma, 1 giugno 2026 – Sono arrivate finalmente, a distanza di un anno dalla legge, le istruzioni dell ’Inps sul Bonus Giovani, previsto per le assunzioni di giovani disoccupati. Vale la pena, dunque, mettere a fuoco i termini della circolare dell’Istituto previdenziale di qualche settimana fa. Il decreto legge cosiddetto “Coesione” del maggio 2024 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus giovani 2025, arrivate (finalmente) le istruzioni dell’Inps. Guida all’incentivo

Leggi anche Flat tax, bonus assunzioni e incentivi al rimpatrio: ecco il “Contratto giovani” voluto da Salvini - Il contratto giovani, voluto da Salvini, propone misure audaci per incentivare l’occupazione giovanile.

Approfondimenti da altre fonti

Bonus giovani e donne 2025: cosa sapere e quali sono le condizioni per ottenerlo; Bonus affitto 2025, che cos’è e chi può farne richiesta; Bonus affitto 2025: requisiti, come richiederlo, quando fare domanda e quando arriva; Lavoro, Calderone: Già arrivate 60mila domande per bonus giovani e donne. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bonus assunzioni donne 2025: la circolare Inps fa chiarezza sui requisiti. Tutti i dettagli

Da msn.com: L’incentivo, operativo da poche settimane, prevede un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro ...

Lavoro, Calderone: "Già arrivate 60mila domande per bonus giovani e donne"

Scrive msn.com: "Sono già arrivate 60mila domanda per il bonus giovani e donne". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo al Festival del lavoro in corso a Genova.

Bonus giovani e donne, Calderone: già 60.000 domande. Ma i dati sottolineano i punti deboli

Secondo msn.com: Calderone: bilancio positivo sui bonus giovani e donne, ma i primi risultati sottolineano la rilevanza dell'attesa e la debolezza degli esoneri contributivi per l'occupazione femminile - Leggi e prass ...