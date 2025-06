Bonolis | Inter asfaltata dal Psg Inzaghi? Spero resti

Paolo Bonolis non le manda a dire: il PSG ha letteralmente "asfaltato" l'Inter in una partita da dimenticare. Un confronto che evidenzia non solo la superioritĂ della squadra francese, ma anche le difficoltĂ attuali dei nerazzurri, in un contesto di crescente competitivitĂ nel calcio europeo. In questo scenario, la speranza per un futuro migliore passa dalla permanenza di Inzaghi, che potrebbe essere la chiave di volta per risollevare le sorti del club.

(Adnkronos) – “Ieri il Psg ha completamente asfaltato l’Inter, non ci si può attaccare a nulla. Gli avversari sono stati nettamente superiori, il risultato è giusto e anzi, poteva essere anche piĂą ampia la differenza, l’Inter ha tirato solo due volte in tutta la partita”. Paolo Bonolis, conduttore televisivo e tifoso interista, ha commentato così all’Adnkronos la finale di Champions League persa 5-0 contro il Paris.  “I nerazzurri hanno sbagliato completamente l’approccio, forse alcuni giocatori erano preoccupati di dover vincere per forza un trofeo questa stagione ma per noi tifosi è incomprensibile la prestazione di ieri. 🔗 Leggi su Seriea24.it

