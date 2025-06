bomba garlasco quelle ricerche di chiara sul santuario prima del delitto

Il mistero di Garlasco si infittisce: le nuove ricerche sul santuario legate a Chiara Poggi aprono a interrogativi inquietanti. La possibilità che la giovane avesse scoperto segreti inconfessabili rende questa vicenda ancora più angosciante e affascinante, in un contesto di crescente interesse per crimini irrisolti e verità nascoste. Riusciranno le autorità a fare luce su ciò che accadde realmente? Un giallo che continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso

Chiara Poggi è stata uccisa perchĂ© aveva scoperto segreti indicibili? Questa è una delle piste investigative delle nuove indagini per il delitto di Garlasco per il quale, ricordiamo, è in carcere con una sentenza definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Ma i pm di Pavia indagano ora per omicidio in concorso su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, soprattutto sulla scorta di materiale genetico sulle dita della ragazza uccisa e un'impronta digitale trovata nella casa, seppur non databile. Ma c'è anche la pista che porta al Santuario della Madonna della Bozzola, al centro di sospetti di abusi e messe nere, e sfondo di una condanna ai danni di due romeni per estorsione ad alcuni religiosi ricattati per festini a luci rossi.