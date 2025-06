Bologna punta su giovani talenti | Carrizo e fratelli Esposito nel mirino

Il Bologna si prepara a scommettere sul futuro calcistico, puntando su giovani talenti come Carrizo e i fratelli Esposito. In un calcio sempre più orientato alla valorizzazione delle nuove generazioni, il club emiliano cerca una terza punta per affiancare Dallinga e Castro, in un segnale chiaro di rinnovamento. Investire sui giovani non è solo una scelta, ma una strategia vincente per costruire squadre competitive a lungo termine.

Dall’ambiente mercato arrivano conferme sull’intenzione del Bologna di regalare a Vincenzo Italiano una terza punta per la prossima stagione. Sarà un investimento, un ragazzo nato tra il 2002 e il 2006, stando alle prime indiscrezioni: insomma, uno che possa poi raccogliere l’eredità nel prossimo futuro di Dallinga o Castro, qualora i due dovessero rimanere in questa sessione di mercato, o rappresentare l’investimento in chiave futura qualora il calciomercato alle porte e non ancora decollato dovesse portare novità già nel corso dell’estate. A oggi, però, il Bologna ha fiducia di potere trattenere Castro, dopo che le sirene sul suo nome sono un po’ scemate in seguito all’infortunio e ai mesi vissuti in infermeria, che da marzo lo hanno portato a rivedere una maglia da titolare solo in finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna punta su giovani talenti: Carrizo e fratelli Esposito nel mirino

