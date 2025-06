Bologna la folle corsa per evitare un controllo finisce contro un’altra auto | morto 56enne

A Bologna, la follia della fuga da un controllo ha avuto conseguenze tragiche: un uomo di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale causato da chi cercava di sfuggire ai carabinieri. Un evento che riporta alla luce il dibattito sulla sicurezza stradale e l'importanza di rispettare le norme. Questo drammatico episodio ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale prevenire comportamenti rischiosi per salvaguardare vite innocenti.

Hanno visto la pattuglia dei carabinieri e hanno iniziato a fuggire in auto ad alta velocità, schiantandosi poi contro una terza auto e causando la morte di un 56enne che era a bordo della vettura, centrata in pieno. È successo intorno alle 2 di notte a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, quando i carabinieri stavano per procedere a un controllo di una Bmw accendendo i lampeggianti. Alla vista delle luci, l’auto ha iniziato a scappare ad alta velocità, cercando di fuggire al controllo. I carabinieri a quel punto si sono tenuti a distanza con i lampeggianti accesi anche per avvisare gli altri automobilisti del pericolo in strada, seguendo la vettura a distanza tale da riuscire a prendere la targa. 🔗 Leggi su Lapresse.it