Bologna | fuggono da cc e si schiantano contro altra auto morto 56enne

Un inseguimento tragico ha scosso Bologna: due fuggitivi, braccati dai carabinieri, hanno provocato un incidente mortale, portando alla morte di un uomo di 56 anni. Questo evento drammatico riporta l'attenzione sul crescente problema della sicurezza stradale e delle fughe da controlli, in un contesto in cui la criminalità sembra intensificarsi. Un richiamo urgente a riflettere su come le azioni sconsiderate possano avere conseguenze devastanti.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – Hanno visto la pattuglia dei carabinieri e hanno iniziato a fuggire in auto ad alta velocità , schiantandosi poi contro una terza auto e causando la morte di un 56enne che era a bordo della vettura, centrata in pieno. È successo intorno alle 2 di notte a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, quando i carabinieri stavano per procedere a un controllo di una Bmw accendendo i lampeggianti. Alla vista delle luci, l’auto ha iniziato a scappare ad alta velocità , cercando di fuggire al controllo. I carabinieri a quel punto si sono tenuti a distanza con i lampeggianti accesi anche per avvisare gli altri automobilisti del pericolo in strada, seguendo la vettura a distanza tale da riuscire a prendere la targa. 🔗 Leggi su Lapresse.it