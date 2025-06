Bologna fuggono all' alt dei carabinieri | morto un uomo ferita la moglie

Tragedia sulle strade di Bologna: un inseguimento finito in tragedia ha portato alla morte di un uomo e al ricovero della moglie, in gravi condizioni. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme. Un dramma che coinvolge famiglie e comunità , ricordandoci quanto sia fragile la vita. Questo tragico incidente è solo l’ultimo di una serie di eventi che stanno scuotendo l'Italia.

Un’auto con tre uomini a bordo non si è fermata all’alt dei carabinieri ed è fuggita a tutta velocità . Pochi chilometri dopo, lo schianto con una seconda vettura: a bordo c’erano Bruno Ansaloni e la moglie, diretti a prendere i figli. L’uomo è morto sul colpo, la donna è ricoverata in gravi condizioni. È successo a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. I passeggeri sono stati bloccati subito, il conducente – un 22enne – è stato arrestato a casa con l’accusa di omicidio stradale. L’auto era già nota alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, fuggono all'alt dei carabinieri: morto un uomo, ferita la moglie

