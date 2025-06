Bologna fugge dai carabinieri e si schianta contro un' altra auto | a bordo marito e moglie lui muore lei è gravissima

Un inseguimento tragico a Bologna riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e la responsabilità alla guida. Un'auto, fuggita da un controllo dei carabinieri, si è schiantata contro una coppia innocente, portando via una vita e lasciando l'altra in gravi condizioni. Questo incidente mette in luce quanto sia vitale rispettare le norme del codice della strada: ogni scelta può avere conseguenze devastanti. La strada è di tutti, non dimentichiamolo.

Un auto con a bordo tre persone è fuggita ad un controllo dei carabinieri e poco dopo si è schiantata contro un'auto in cui viaggiavano marito e moglie: l'uomo è morto e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bologna, fugge dai carabinieri e si schianta contro un'altra auto: a bordo marito e moglie, lui muore, lei è gravissima

