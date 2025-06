Bologna cocaina in auto | fuga dai carabinieri e incidente muore un imprenditore

A Bologna, una notte di follia ha portato alla tragedia: un imprenditore di 56 anni ha perso la vita a causa di un incidente provocato da un inseguimento dei carabinieri. L’auto dei fuggitivi, carica di cocaina, si è schiantata contro quella della vittima. Questo drammatico evento riporta l’attenzione sul dilagante problema dello spaccio e della sicurezza stradale. Un triste promemoria del costo umano della criminalità .

Hanno visto la pattuglia dei carabinieri e hanno iniziato a fuggire in auto ad alta velocitĂ , schiantandosi poi contro una terza auto e causando la morte di un 56enne che era a bordo della vettura, centrata in pieno. È successo intorno alle 2 di notte a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, quando i carabinieri stavano per procedere a un controllo di una Bmw accendendo i lampeggianti. Alla vista delle luci, l'auto ha iniziato a scappare ad alta velocitĂ , cercando di fuggire al controllo. I carabinieri a quel punto si sono tenuti a distanza con i lampeggianti accesi anche per avvisare gli altri automobilisti del pericolo in strada, seguendo la vettura a distanza tale da riuscire a prendere la targa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Š Liberoquotidiano.it - Bologna, cocaina in auto: fuga dai carabinieri e incidente, muore un imprenditore

