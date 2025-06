Bollate Villa Arconati | nuova opera d’arte in giardino

A Bollate, Villa Arconati si arricchisce di una nuova opera d’arte, un simbolo del dialogo tra arte e natura. In un momento in cui l’arte contemporanea sta riconquistando spazi nei giardini storici italiani, questo evento si inserisce perfettamente nel trend di valorizzazione degli spazi all'aperto. Scoprire come l'arte possa fondersi con la natura è un'esperienza che stimola i sensi e invita alla riflessione. Non perdere l'occasione di visitare questa mostra unica

. Arco, la piattaforma di promozione dell’arte promossa da Fondazione Augusto Rancilio che quest’anno ospita la mostra di arte contemporanea “Arte & Natura: Dentro e Fuori” a cura di Diana Segantini in collaborazione con Segantini Unlimited, presenta a Villa Arconati una nuova opera a partire da domenica 1° . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Approfondisci con questi articoli

Bollate, domenica il “Giro dei laghetti” con passaggio in Villa Arconati

Domenica a Bollate torna il tradizionale “Giro dei laghetti” a Castellazzo, con il suggestivo passaggio in Villa Arconati.

Cerca Video su questo argomento: Bollate Villa Arconati Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Bollate, a Villa Arconati con Alice nel Giardino delle meraviglie; Bollate, domenica il “Giro dei laghetti” con passaggio in Villa Arconati; La nuova Villa Arconati si presenta ai visitatori con fontane e arte diffusa; Il cantante Tony Hadley al Festival di Villa Arconati. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bollate, Villa Arconati: nuova opera d’arte in giardino

Da ilnotiziario.net: Bollate, Villa Arconati: nuova opera d’arte in giardino. Arco, la piattaforma di promozione dell’arte promossa da Fondazione Augusto Rancilio che ...

La nuova Villa Arconati si presenta ai visitatori con fontane e arte diffusa

milano.repubblica.it scrive: Spazi e giardini, restaurati di recente, accolgono dipinti, installazioni, video e statue della mostra “Art & Nature - Inside Out” ...

Bollate, a Villa Arconati con Alice nel Giardino delle meraviglie

Scrive ilgiorno.it: Giovedì 5 e venerdì 6 giugno un evento immersivo e onirico che segna l’arrivo dei Notturni di Musicamorfosi. Informazioni e biglietti ...