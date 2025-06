Bocconi piange il professor Romani storico gentile

La Bocconi è in lutto per la scomparsa del professor Marzio Achille Romani, una figura gentile e rispettata. Investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, il suo tragico destino ci ricorda quanto sia cruciale la sicurezza stradale, soprattutto in un'epoca in cui il traffico e la distrazione sono all'ordine del giorno. Romani non è solo una perdita per l'università, ma per un'intera comunità che ha beneficiato della sua saggezza. La sua memoria ci sprona a riflettere

Non ce l’ha fatta Marzio Achille Romani, professore in pensione dell’università Bocconi, investito a Milano Marittima mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, da un ultranovantenne di Ravenna (medico in pensione) che non si era subito fermato a prestare soccorso. Dopo sei giorni di agonia, Romani lascia un’università incredula. "Chi ha avuto il privilegio di conoscere e trascorrere del tempo con lui porterà sempre il ricordo di un uomo segnato da un affetto sincero: la sua titubante e rispettosa dolcezza ha trovato la sua strada dritta nel cuore di molti", lo ricorda il suo ateneo "che amava profondamente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bocconi piange il professor Romani, storico gentile

