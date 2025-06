Bmw in fuga per evitare un controllo travolge l’auto di una coppia | morto il marito

Un tragico incidente ha ricordato a tutti noi l'importanza della responsabilità al volante. Una Bmw in fuga ha spezzato una vita e ferito un'altra, mettendo in luce un fenomeno sempre più allarmante: l'irresponsabilità alla guida. L'episodio avvenuto a Bologna è solo uno dei tanti che evidenziano come la mancanza di rispetto delle regole possa avere conseguenze devastanti. La sicurezza stradale deve tornare al centro delle nostre preoccupazioni.

Bologna, 1 giugno 2025 - Una Bmw si dà alla fuga per evitare il controllo dei carabinieri, nella folle corsa travolge un'auto con a bordo una coppia: il marito alla guida muore nello schianto mentre la moglie è ricoverata all'ospedale Maggiore. La tragedia è avvenuta intorno alle 4 di questa mattina a San Matteo della Decima nel Bolognese. La vittima è di Sant'Agata Bolognese e ha 56 anni. Lo scontro tra le due vetture è avvenuto all'altezza di un incrocio. La coppia di coniugi stava andando a riprendere la figlia a una festa. L'uomo alla guida della Bmw, di origine straniera, ha poi abbandonato il mezzo per tentare di fuggire a piedi, ma i carabinieri sono riusciti a fermare gli altri due che viaggiavano nello stesso veicolo e in poco tempo sono risaliti anche al conducente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bmw in fuga per evitare un controllo travolge l’auto di una coppia: morto il marito

