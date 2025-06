Blocco auto Euro 5 Salvini vuole la proroga | Sono fesserie

Il dibattito sull'inquinamento atmosferico si infiamma: il ministro Salvini propone una proroga per le auto Euro 5, un provvedimento destinato a dividere l'opinione pubblica. Mentre le città cercano soluzioni per migliorare la qualità dell'aria, molti si chiedono: quale futuro per la mobilità sostenibile? Un tema cruciale che merita attenzione, poiché il nostro ambiente e la salute di tutti sono in gioco.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato che il governo sta cercando di evitare il blocco dei veicoli Euro 5 nelle aree piĂą popolose delle regioni del Nord interessate da un grave problema di inquinamento dell’aria, soprattutto durante i mesi invernali. Le auto Euro 5 rappresentano ancora una parte significativa delle vetture che circolano in Italia, ma hanno anche almeno 10 anni. L’etĂ del parco auto italiano è molto elevata, e questo rappresenta un problema, sia per la sua sostenibilitĂ ambientale, che per i danni alla salute pubblica che l’inquinamento atmosferico causa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Blocco auto Euro 5, Salvini vuole la proroga: “Sono fesserie”

Blocco auto Euro 5 in Lombarda, cambia tutto? Salvini vuole fermarlo: cosa può succedere da ottobre

A partire dal 1° ottobre 2025, l'entrata in vigore del blocco delle auto Euro 5 in Lombardia potrebbe rivoluzionare il panorama della mobilità regionale.

