Blocco auto Euro 5 in Lombarda cambia tutto? Salvini vuole fermarlo | cosa può succedere da ottobre

A partire dal 1° ottobre 2025, l'entrata in vigore del blocco delle auto Euro 5 in Lombardia potrebbe rivoluzionare il panorama della mobilità regionale. Matteo Salvini si è opposto a questa misura, accendendo un acceso dibattito. Le strade lombarde potrebbero presto vedere un'accelerazione verso veicoli più ecologici e una trasformazione del settore auto. Come reagiranno i cittadini e le aziende? Rimanete sintonizzati!

MILANO – L’entrata in vigore del divieto è stata già da tempo calendarizzata dalla Regione Lombardia al primo ottobre del 2025. Si tratta infatti di uno di quei divieti inseriti tra le “misure permanenti” finalizzate a migliorare la qualità dell’aria. A dirla tutta, la Lombardia ha concordato tale misura e il relativo calendario insieme alle altre Regioni del bacino padano: Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Il calendario potrebbe, però, subire variazioni. Il riferimento è al divieto di circolazione dei veicoli Euro 5 diesel. E a metterlo in discussione è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha fatto sapere di essere al lavoro per posticiparlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blocco auto Euro 5 in Lombarda, cambia tutto? Salvini vuole fermarlo: cosa può succedere da ottobre

