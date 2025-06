Blitz in San Lorenzo Undici dipendenti a nero Irregolare uno su due Sospesi nove banchi

Nel cuore pulsante di Firenze, il mercato di San Lorenzo è stato teatro di un’imponente operazione contro il lavoro irregolare. Undici dipendenti su dodici erano in nero, rivelando una realtà allarmante. Questo blitz non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un trend più ampio di attenzione alla legalità e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La questione è chiara: la qualità del lavoro deve essere messa al primo posto!

FIRENZE Lavoratori a nero e scarsa sicurezza: lo storico mercato di San Lorenzo è stato colto in fallo dai controlli congiunti dell’ispettorato del lavoro e della polizia municipale in San Lorenzo. L’attività svolta nei giorni scorsi ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale di nove banchi del mercato, per il superamento della soglia del 10 % di lavoro nero e per motivi di salute e sicurezza. La verifica immediata sulle banche dati online, spiega Palazzo Vecchio, ha permesso di appurare che undici lavoratori intenti nel tardo pomeriggio alle mansioni montaggio e smontaggio degli stand di vendita erano in nero, tra loro uno non assumibile perché privo di titolo di soggiorno idoneo allo svolgimento di attività lavorativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz in San Lorenzo. Undici dipendenti a nero. Irregolare uno su due. Sospesi nove banchi

A Firenze, il mercato di San Lorenzo è al centro di un'importante operazione contro il lavoro nero. Nove banchi sono stati sospesi, evidenziando una questione che non solo riguarda la legalità, ma anche la sicurezza dei consumatori.

