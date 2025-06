Blake Lively | L’audizione che Conquistò Tutti per 4 Amiche & Un Paio di Jeans

A vent'anni dal cult "Quattro Amiche e un Paio di Jeans", il regista Ken Kwapis svela come una giovane Blake Lively conquistò tutti durante l'audizione. La sua naturalezza e carisma non solo le aprirono le porte a Hollywood, ma segnarono anche l'inizio di una carriera straordinaria. Questo ricordo ci ricorda quanto le prime impressioni possano plasmare il futuro, proprio come nelle relazioni tra amici, dove ogni incontro può cambiare la direzione della vita.

A vent'anni dal suo debutto, il regista Ken Kwapis rivela i dettagli sorprendenti del provino di una giovanissima Blake Lively per 'Quattro Amiche e un Paio di Jeans'.

