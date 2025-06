Bitetti risponde a Tacente | Il JTF non è una cassa magica da cui attingere per distribuire sussidi

In un contesto dove la sostenibilità è al centro del dibattito politico, Bitetti chiarisce una verità fondamentale: il Just Transition Fund non è una "cassa magica". La proposta di un reddito di cittadinanza comunale da parte di Tacente rischia di sviare l'attenzione dall'obiettivo principale del JTF: sostenere una transizione ecologica e giusta. Un uso consapevole dei fondi è cruciale per costruire un futuro sostenibile per tutti!

Tarantini Time Quotidiano Tacente afferma di voler attivare un reddito di cittadinanza comunale “con le risorse già destinate del Just Transition Fund (JTF)”. È doveroso dirlo chiaramente: il JTF non è una cassa magica da cui attingere per distribuire sussidi. È un fondo europeo destinato a sostenere la transizione ecologica ed economica, che finanzia formazione, riqualificazione professionale, infrastrutture sostenibili – non trasferimenti diretti di denaro. Se davvero pensa di poter finanziare un reddito comunale solo con il JTF, allora dimostra una preoccupante superficialità e una scarsa conoscenza degli strumenti europei e delle normative vigenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bitetti risponde a Tacente : “Il JTF non è una cassa magica da cui attingere per distribuire sussidi

