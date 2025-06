Bitetti risponde a Tacente | Il JTF non è una cassa magica da cui attingere per distribuire sussidi

In un momento in cui la sostenibilità è al centro del dibattito politico ed economico, Bitetti risponde a Tacente chiarendo un punto fondamentale: il Just Transition Fund non è una "cassa magica" per sussidi. Questo fondo europeo è cruciale per la transizione ecologica e deve essere utilizzato con responsabilità. La vera sfida sarà quella di integrare supporto economico e sostenibilità, senza perdere di vista gli obiettivi a lungo termine.

Tacente afferma di voler attivare un reddito di cittadinanza comunale "con le risorse già destinate del Just Transition Fund (JTF)". È doveroso dirlo chiaramente: il JTF non è una cassa magica da cui attingere per distribuire sussidi. È un fondo europeo destinato a sostenere la transizione ecologica ed economica, che finanzia formazione, riqualificazione professionale, infrastrutture sostenibili – non trasferimenti diretti di denaro. Se davvero pensa di poter finanziare un reddito comunale solo con il JTF, allora dimostra una preoccupante superficialità e una scarsa conoscenza degli strumenti europei e delle normative vigenti.

Taranto, ballottaggio acceso: scontro tra Tacente e Bitetti sul welfare e sull’uso del Just Transition Fund

