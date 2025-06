Bisseck sarà il sacrificato! Inter ha una strategia per la difesa – CdS

L'Inter è pronta a fare spazio nella sua difesa, e il sacrificio di Yann Bisseck potrebbe rivelarsi una mossa strategica. Con la sua cessione, i nerazzurri non solo garantiranno una plusvalenza, ma punteranno a un rinforzo mirato per il futuro. La gestione oculata dei talenti è diventata cruciale nel mondo del calcio moderno: le scelte lungimiranti possono trasformare una squadra in un contendente a lungo termine. Chi sarà il sostituto?

Sarà Yann Bisseck il calciatore che garantirà una plusvalenza importante all'Inter nella finestra estiva di mercato. Con la sua cessione, i nerazzurri punteranno a un profilo specifico. LA SCELTA – Yann Bisseck è stato un calciatore molto impiegato da Simone Inzaghi in questa stagione all'Inter. Il crescente minutaggio a lui garantito dal tecnico piacentino, anche a causa dei problemi fisici di Benjamin Pavard, è coinciso con alcune vette e alcuni bassi, questi ultimi comprensibili se si analizza il percorso di crescita che il tedesco sta ancora affrontando. In ogni caso, la dirigenza meneghina ritiene che vi possano essere i presupposti per separarsi dal calciatore ex Aarhus in estate, così da ricavare una somma importante in termini di plusvalenza.

