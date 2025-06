Bisogna proteggere l’individuo da chi vuole proteggerlo a forza

In un'epoca in cui il paternalismo si fa sentire forte, Riccardo Manzotti, nel suo saggio "Sono libero, o non sono", invita a riflettere sulla libertà individuale. La scienza e la politica, pur con buone intenzioni, rischiano di soffocare l’autodeterminazione. È tempo di riscoprire il valore del “decidere per sé”, perché solo così possiamo davvero essere noi stessi. Una questione cruciale nell’era della tecnologia che ci circonda!

