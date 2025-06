Biotecnopolo Tls pronta a fare la sua parte

Il Biotecnopolo di Siena segna un passo cruciale verso l'innovazione e la crescita del settore biotecnologico in Italia. Francesco Frati, presidente di Tls, si fa portavoce di un’opportunità che promette di trasformare il panorama economico locale. Con investimenti e collaborazioni sempre più mirati, il futuro della ricerca biotech si intreccia con le sfide globali della salute e dell'ambiente. Sarà Siena il nuovo epicentro della biotecnologia? Gli occhi sono puntati su di noi!

"Il Biotecnopolo che muove i primi passi è una notizia rilevante per tutta la cittĂ e il territorio. Come Tls siamo pronti a supportarlo in ogni modo". Francesco Frati, presidente di Tls, è inevitabilmente al centro delle ultime mosse della Fondazione Biotecnopolo: l’ufficializzazione della manifestazione di interesse per l’edificio ex Siena Biotech ha come logica conseguenza il trasloco di Tls all’interno dell’edificio 36 nell’area Gsk, quello che da venti anni la ospita. Presidente Frati, si aspettava la mossa del Biotecnopolo? "Era inevitabile che partisse la ricerca di una propria sede. Ed è anche logico che si sia pensato al Medicine Research Center ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Biotecnopolo "Tls pronta a fare la sua parte"

