Bimbi morsi dai cani l’esperto | Diseducativo postare foto in cui dormono insieme

Il recente allarme sui morsi di cani ai bambini, che riguarda il 2% degli incidenti domestici, non deve essere sottovalutato. Con l’aumento di animali in casa, è fondamentale educare i piccoli al rispetto e alla sicurezza. Postare foto dei bimbi che dormono con i cani può sembrare innocuo, ma potrebbe inviare messaggi diseducativi. La vera sfida? Insegnare la convivenza sicura in un'epoca in cui gli animali domestici sono parte integrante delle famiglie.

Firenze, 31 maggio 2025 – Il 2% degli incidenti domestici che coinvolgono i bambini riguarda morsi di cani. Una percentuale apparentemente contenuta, ma che è in crescita, complice la sempre maggiore presenza di animali nelle nostre case. Il fenomeno preoccupa i pediatri, non perché i cani siano pericolosi – tutt’altro – ma perché manca spesso un’adeguata educazione, sia da parte dei genitori che dei piccoli. La raccomandazione del dottor Francesco Silenzi, responsabile del Trauma Center dell’Ospedale pediatrico Meyer, è soprattutto questa: mai lasciare da soli un bambino e un cane. Neanche per un minuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbi morsi dai cani, l’esperto: “Diseducativo postare foto in cui dormono insieme”

