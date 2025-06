Bilotti M5s | Uniti contro la violenza di genere educazione sessuo-affettiva nelle scuole

La lotta contro la violenza di genere sta finalmente unendo forze politiche diverse, con l’obiettivo di promuovere l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Questo è un passo cruciale per creare una società più consapevole e rispettosa. Bilotti del M5S ha lanciato un appello: è tempo di discutere proposte concrete. Perché il cambiamento inizia dall’educazione! È ora di dare voce a chi non ne ha, costruendo insieme un futuro migliore.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Quella della prevenzione della violenza di genere è una sfida che deve vederci uniti, al di là delle appartenenze. È positivo, infatti, che si stia sviluppando una consapevolezza condivisa anche tra forze politiche diverse. Ma, se veramente c’è questa volontà comune, discutiamo subito la proposta di legge che abbiamo già presentato da anni e che punta a introdurre l’educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole. È da troppo tempo che ne chiediamo la calendarizzazione. Serve un passo concreto”. A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. La parlamentare salernitana pensa “ al recente femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola” sostenendo che “il problema non è fidanzarsi a 12 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bilotti (M5s): “Uniti contro la violenza di genere, educazione sessuo-affettiva nelle scuole”

