Bike sharing unico al mondo in Umbria biciclette antiche quelle prime del motore per scoprire il centro storico

bike sharing più originale al mondo! A Città di Castello, potrai riscoprire il fascino delle biciclette d'epoca per esplorare un centro storico ricco di storia e bellezza. In un'era dove la sostenibilità è fondamentale, questo progetto unisce passione per il ciclismo e amore per il patrimonio culturale. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica, pedalando nel passato per scoprire il presente!

Siete appassionati delle due ruote senza motore? O meglio ancora: siete fanatici di quel ciclismo antico dove si corre per rabbia e per amore - citazione De Gregori - vorreste provare a pedalare le mitiche bici dei tempi antichi? Se sì il posto giusto è Città di Castello dove ha preso il via il.

