Biglietto Canada-Italia solo andata | contratto di un anno per Insigne | Voluto fortemente dal tecnico

Lorenzo Insigne potrebbe tornare in Serie A, dopo il suo viaggio avventuroso in Canada. Il tecnico che lo ha voluto fortemente ha firmato un contratto di un anno, accendendo le speranze dei tifosi. Questo ritorno non è solo una questione di calcio, ma rappresenta anche un trend crescente: i talenti italiani che cercano nuove sfide all'estero per poi tornare a casa. Riscopriranno il loro posto nel cuore del nostro campionato?

L'ex capitano del Napoli sarebbe pronto a rimettere piede in Serie A: le indiscrezioni parlano di un ritorno già fissato. Lorenzo Insigne è lontano dall'Italia da ormai due stagioni. Il suo trasferimento al Toronto FC, accolto come una rivoluzione per la MLS, ha rappresentato un punto di rottura nella sua carriera. Un addio pesante, quello al Napoli, condito da emozione, lacrime e una lettera d'amore ai colori azzurri. Ma il richiamo del Bel Paese potrebbe presto farsi più forte. Dall'altra parte dell'oceano, l'attaccante ha vissuto momenti altalenanti.

