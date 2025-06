Big data cinema e intelligenza artificiale in Cina

Nella Cina del 2022, il cinema si trasforma grazie ai big data e all'intelligenza artificiale. Sotto la direzione del professor Li Daoxun, un innovativo progetto artistico unisce scienze sociali e tecnologia, promettendo di rivoluzionare la nostra esperienza cinematografica. In un mondo dove i dati guidano le scelte artistiche, questo è un passo fondamentale verso un futuro in cui ogni film potrebbe essere creato su misura per il pubblico. Sarà l'inizio di una nuova era?

Il grande progetto artistico cinese del Fondo nazionale per le scienze sociali del 2022 è diretto dal professor Li Daoxun, vice preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Pechino. Il progetto si propone di integrare la forza accademica e i vantaggi tecnologici delle discipline umanistiche e sociali dell'Università di Pechino con la gestione delle informazioni e l'intelligenza artificiale nella prospettiva delle nuove arti liberali e di varie discipline interconnesse. Il progetto riunisce l'Università Tsinghua, l'Università Normale di Pechino, l'Accademia del Cinena di Pechino, l'Università di Comunicazione della Cina, la 1905 Movie Network, la China International Broadcasting Publishing House e altre parti per creare la piattaforma China Conferences on Knowledge Graph and Semantic Computing Evaluations (CCKS) basata su big data e intelligenza artificiale.

