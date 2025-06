Biden è stato ucciso nel 2020 | cosa c' è dietro l' ultima teoria complottista rilanciata da Trump

Le ultime affermazioni di Trump su Biden, accusato di essere "già morto" nel 2020, riaccendono il dibattito sulle teorie complottiste che infiammano il panorama politico americano. In un clima di crescente polarizzazione, queste dichiarazioni non solo mirano a colpire il rivale, ma riflettono anche una strategia di distrazione dai veri problemi del paese. La domanda è: fino a che punto si può spingere la verità in un'epoca di fake news?

Sempre più frequenti gli attacchi del presidente Usa al suo predecessore che proseguono nonostante l'annuncio della malattia da parte di Biden. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Biden è stato ucciso nel 2020": cosa c'è dietro l'ultima teoria complottista rilanciata da Trump

Leggi anche L'ex presidente Usa Joe Biden ha un cancro maligno alla prostata, qualche giorno fa gli era stato riscontrato un nodulo - L'ex presidente statunitense Joe Biden, 82 anni, ha recentemente scoperto di avere un cancro maligno alla prostata, dopo aver subito accertamenti che avevano evidenziato un piccolo nodulo.

