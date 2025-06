Bianca Guaccero l’amore con Giovanni Pernice | Vorrei costruire una nuova vita con lui

Bianca Guaccero svela il suo cuore: "Vorrei costruire una nuova vita con Giovanni Pernice." Le parole dell'attrice risuonano come un inno all'autenticità in un mondo che spesso sfugge tra filtri e apparenze. In un'epoca di relazioni fragili, la loro storia brilla come un faro di speranza. Scoprire di essere visti per quello che si è davvero è il primo passo verso l'amore genuino. Un momento d'oro che invita a credere nell'amore vero!

"Lui ha capito come sono, lui mi vede. Per questo non posso fingere", ha detto l'attrice raccontando il suo 'momento d'oro'.

Leggi anche Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la vacanza d’amore ai Caraibi: “Amami in ogni dove” - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vivono una romantica vacanza ai Caraibi, testimoniando la crescita del loro amore, nato durante "Ballando con le stelle".

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - "Il destino ci ha messi sulla stessa via", così Bianca Guaccero ospite a Verissimo ha parlato di Giovanni Pernice, il compagno che ha conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando ...

