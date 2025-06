Bevilacqua | Onorati due giovani vibonesi al congresso di FI ma imbarazzato dalla presenza di Fedez

Due giovani talenti vibonesi, Gilda Guerrera e Filippo Daffinà, hanno conquistato il palcoscenico del congresso nazionale dei giovani di Forza Italia, attirando l'attenzione di Francesco Bevilacqua. Ma il vero colpo di scena? L’imbarazzo creato dalla presenza di Fedez, che ha acceso il dibattito sulla connessione tra politica e cultura pop. Una riflessione interessante su come le nuove generazioni possano plasmare il futuro della politica italiana!

L’ex senatore Francesco Bevilacqua (Indipendenza) ha espresso soddisfazione per la partecipazione di due giovani vibonesi al congresso nazionale dei giovani di Forza Italia. Si tratta di Gilda Guerrera e Filippo Daffinà, ai quali ha rivolto pubblicamente le proprie congratulazioni: “A loro le mie sincere felicitazioni”, ha dichiarato in un post. Tuttavia, Bevilacqua ha anche manifestato perplessità per un altro aspetto dell’evento: la presenza del cantante Fedez. “Pur non avendo titolo, intendo comunicare personale disagio per la presenza di Fedez, soprattutto a causa dello scomposto ed, a mio avviso, ingeneroso attacco al Generale Roberto Vannacci “, ha scritto l’ex parlamentare, riferendosi a recenti dichiarazioni dell’artista sul discusso ufficiale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Bevilacqua: “Onorati due giovani vibonesi al congresso di FI, ma imbarazzato dalla presenza di Fedez”

