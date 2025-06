Beverly Hills Polo Club al Pitti Uomo 108 | Il Glamour Californiano Approda a Firenze

Beverly Hills Polo Club fa il suo ingresso al Pitti Uomo 108, portando con sé l'inconfondibile glamour californiano. In una fusione perfetta tra eleganza e sportività, il brand celebra il “Gioco del Re” con collezioni che raccontano storie di lusso e avventura. Questa partecipazione non è solo un evento, ma un trend: l'arte di vivere il lifestyle californiano si fa strada nel cuore di Firenze, incantando i fashionisti di tutto il mondo. Non perdere l'occasione di sc

La partecipazione di Beverly Hills Polo Club al Pitti Uomo 108 porta nell’elegante cornice fiorentina l’essenza pura del lusso californiano. Nato nel 1982, il brand incarna perfettamente l’incontro tra l’eleganza senza tempo di Beverly Hills e la passione per il polo, lo sport di squadra più antico del mondo, definito anche il “Gioco del Re”. . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Beverly Hills Polo Club al Pitti Uomo 108: Il Glamour Californiano Approda a Firenze.

