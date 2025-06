Berti ricorda Pellegrini | Aveva un dono speciale con i calciatori capiva tutto del calcio Ho un rimpianto per lui…

Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter, omaggia l'indimenticabile Ernesto Pellegrini, un presidente che sapeva leggere il calcio come pochi. "Aveva un dono speciale", confida Berti, rivelando il suo rammarico per la perdita di un grande uomo e leader. Questo ricordo si inserisce in un contesto calcistico attuale, dove la figura del dirigente è cruciale per il successo di una squadra. Un invito a riflettere su quanto siano importanti i legami nel mondo dello sport.

Le parole di Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter, in ricordo dell’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini. Tutti i dettagli in merito Nicola Berti ha parlato a La Repubblica in ricordo dell’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini. RICORDO PELLEGRINI – «Quasi sette anni insieme. Una persona straordinaria con cui non ho perso i contatti neanche dopo che cedette . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Berti ricorda Pellegrini: «Aveva un dono speciale con i calciatori, capiva tutto del calcio. Ho un rimpianto per lui…»

Cerca Video su questo argomento: Berti Ricorda Pellegrini Aveva Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Nicola Berti: “Pellegrini è stato il mio presidente, indimenticabile quello scudetto dei record”; Ernesto Pellegrini, il ricordo dell’Inter; Morto l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini; Serena ricorda Pellegrini: Spirato il giorno della finale. Aveva un amore sfrenato per l'Inter. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Disfatta Inter, Zazzaroni ricorda Pellegrini: "Caro Ernesto, non ti sei perso niente"

Riporta msn.com: Il giornalista Ivan Zazzaroni analizza una finale, quella che ha visto l'Inter soccombere 5-0 per mano del PSG, a senso unico partendo dal ricordo di Ernesto Pellegrini. Il cronista scrive quanto segu ...

L'EX INTER - Berti: "Pellegrini una persona straordinaria, sapeva farsi voler bene da tutti"

Secondo napolimagazine.com: Nicola Berti, ex centrocampista, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Repubblica soffermandosi sull'ex Presidente Ernesto Pellegrini, scomparso sabato all’età di 84 anni: "Quasi sette anni in ...

Nicola Berti: “Pellegrini è stato il mio presidente, indimenticabile quello scudetto dei record”

Si legge su milano.repubblica.it: Si sforza di mantenere serenità, Nicola Berti, ma è veramente difficile anche per un eterno ragazzo dall’eterno sorriso, dopo la notizia della morte di Ernesto Pellegrini. “Nove anni assieme, nove con ...