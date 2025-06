Berardi lascerà il Sassuolo? Quello scenario potrebbe cambiare il mercato sia dei neroverdi che quello delle big

Domenico Berardi pronto a lasciare il Sassuolo: un cambiamento che potrebbe scuotere il mercato calcistico! La possibile partenza del capitano dei neroverdi non solo influisce sulle dinamiche del club, ma potrebbe anche ridisegnare gli equilibri delle big di Serie A. In un'era in cui le bandiere sono rare, il futuro di Berardi rappresenta una questione che appassiona tifosi e addetti ai lavori. Resta da scoprire quale sarà il suo prossimo capitolo!

Berardi Sassuolo, quale sarà il futuro dell'attaccante (e capitano) neroverde? Ecco l'indiscrezione aspettando l'apertura del mercato Domenico Berardi e il Sassuolo, una storia che resiste al tempo, alle sirene di mercato e agli infortuni. Una bandiera vera, in un calcio sempre più dominato da trasferimenti e cambi di casacca. Eppure, come ogni estate, anche stavolta

