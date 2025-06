Benzinaio ucciso sul litorale romano fermato un 18enne | Ha confessato e fatto ritrovare l’arma del delitto

Tragedia sul litorale romano: un giovane di 18 anni è stato arrestato per l'omicidio di Nahid Miah, gestore di un distributore di benzina. La confessione del ragazzo e il ritrovamento dell'arma del delitto riaccendono i riflettori su una gioventù sempre più spesso coinvolta in atti di violenza. Questo crimine non è solo una storia di cronaca, ma un sintomo di un malessere sociale che merita attenzione. Cosa possiamo fare per contrastarlo?

Un 18enne italiano con precedenti è stato sottoposto a fermo dalla Procura di Velletri per l’omicidio del 36enne bangladese Nahid Miah, il gestore di un distributore di benzina ucciso martedì scorso a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, sul litorale romano. Interrogato dagli inquirenti, il giovane ha confessato di aver accoltellato il benzinaio con una coltellata al cuore al culmine di una rapina, in cui gli ha sottratto l’incasso di 570 euro. Il presunto assassino ha poi indicato agli inquirenti l’area boschiva dove aveva nascosto l’arma utilizzata – un coltello a serramanico con lama di 16 centimetri e tracce di sangue – il casco e alcuni indumenti indossati al momento dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Benzinaio ucciso sul litorale romano, fermato un 18enne: “Ha confessato e fatto ritrovare l’arma del delitto”

