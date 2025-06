Benzinaio ucciso durante una rapina ad Ardea arrestato un 18enne

Un tragico episodio scuote Ardea: un benzinaio di 36 anni, Nahid Miah, è stato ucciso durante una rapina. A soli 18 anni, il presunto aggressore è stato arrestato dai carabinieri, sollevando interrogativi su un fenomeno inquietante: la crescente violenza giovanile. Questo caso non è isolato; riflette un trend che merita attenzione e discussione. Cosa sta accadendo ai nostri giovani? È tempo di fermarsi e riflettere.

Un ragazzo di 18 anni è stato fermato per l'omicidio di Nahid Miah, il 36enne di origine bengalese titolare della pompa di benzina a Tor San Lorenzo, ad Ardea, ucciso a coltellate durante una rapina lo scorso 27 maggio. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Velletri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Benzinaio ucciso durante una rapina ad Ardea, arrestato un 18enne

