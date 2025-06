Benzinaio ucciso ad Ardea fermato un 18enne | ha confessato

Un tragico episodio scuote la comunità di Ardea: un benzinaio bengalese di 36 anni è stato ucciso, e un 18enne è stato arrestato dopo aver confessato il delitto.

Roma, 1 giugno 2025 - I carabinieri hanno fermato un 18enne per l'omicidio del benzinaio bengalese di 36 anni, Nahid Miah, accoltellato a morte martedì scorso ad Ardea, vicino a Roma. I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno eseguito il fermo a Cisterna di Latina, dove si nascondeva. Il giovane, della zona e con precedenti, ha confessato che era lui il motociclista con casco integrale e vestito di nero che aveva ferito con una coltellata mortale al cuore il benzinaio, prima di sottrargli 570 euro in contanti. Il 18enne ha anche permesso di recuperare il coltello a serramanico con lama di 16 centimetri usato per l'omicidio e che era ancora sporco di sangue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Benzinaio ucciso ad Ardea, fermato un 18enne: ha confessato

Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma

Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Ardea, vicino Roma, dove un benzinaio di 36 anni, di origine bengalese, è stato ucciso a coltellate durante una rapina.

Ardea, benzinaio ucciso in una rapina: fermato un 18enne

Benzinaio ucciso durante rapina a Roma, fermato un 18enne con precedenti: il percorso del killer ripreso dalle telecamere

Roma, benzinaio ucciso a Tor San Lorenzo: fermato 18enne

