Benzinaio ucciso ad Ardea arrestato un 18enne | ha confessato

Un'ombra si allunga su Ardea: il tragico omicidio del benzinaio Nahid Miah, avvenuto durante una rapina, ha scosso la comunità e riaperto il dibattito sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Arrestato un 18enne con precedenti, il cui gesto violento mette in evidenza un trend preoccupante tra i giovani. È ora di riflettere su come prevenire simili episodi e proteggere chi lavora nelle strade. La nostra sicurezza non può essere un'illusione.

È stato fermato dai carabinieri il presunto autore dell’ omicidio del benzinaio Nahid Miah, avvenuto il 27 maggio durante una rapina a un distributore di Tor San Lorenzo. Si tratta di un 18enne della zona, con precedenti penali, che nel corso dell’interrogatorio svolto alla compagnia carabinieri di Anzio ha confessato e poi condotto gli inquirenti in un’area boschiva dove aveva nascosto l’arma del delitto, un coltello a serramanico con una lama di 16 centimetri. Dopo l’omicidio, gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni e visionato le immagini dei vicini impianti di videosorveglianza: il killer era arrivato nella stazione di servizio a bordo di una moto bianca, risultata poi rubata a Roma due giorni prima e in seguito ritrovata quasi completamente carbonizzata in un’impervia area boschiva di Ardea. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Benzinaio ucciso ad Ardea, arrestato un 18enne: ha confessato

