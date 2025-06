Benzinaio ucciso ad Ardea arrestato 18enne | ha confessato e fatto ritrovare il coltello

Il giovane rintracciato sabato 31 maggio in un’abitazione di Cisterna di Latina, dove si stava nascondendo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Benzinaio ucciso ad Ardea, arrestato 18enne: ha confessato e fatto ritrovare il coltello

Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma

Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Ardea, vicino Roma, dove un benzinaio di 36 anni, di origine bengalese, è stato ucciso a coltellate durante una rapina.

Nahid Miah, benzinaio ucciso durante una rapina: fermato un 18enne. Incastrato dalla moto rubata due giorni prima e poi data alle fiamme

msn.com scrive: È stato arrestato il killer di Nahid Miah, il benzinaio 35enne ucciso durante una rapina al distributore che aveva prso in gestione a Tor San Lorenzo, ad Ardea (Roma). Si tratta di un 18enne del pos ...

Come scrive tg24.sky.it: I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto ...

