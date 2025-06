Benzinai accoltellati all’Arenella fermati due giovani per duplice tentato omicidio

Due giovani sono stati arrestati per un brutale tentato omicidio ai danni di due benzinai all'Arenella. Questo episodio tragico è solo l'ultimo di una serie di atti violenti che colpiscono i lavoratori del settore. In un'epoca in cui la sicurezza è al centro dell'attenzione collettiva, è fondamentale riflettere su come proteggere chi ogni giorno lavora per noi. La comunità deve unirsi contro la violenza!

Fermati due giovani per la violenta rapina al distributore di carburante di via Domenico Fontana, all'Arenella; le indagini della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

